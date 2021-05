連續在2019、2020兩年榮獲亞洲最佳50大酒吧( 2020 Asia 50 Best Bars )的殊榮,「Draft Land」將雞尾酒的精髓真正的深植在你的生活中,誰說喝酒一定要坐著喝?誰說調酒一定要從雪克杯裡面倒出來?全亞洲第一間將雞尾酒生活化的 Draft Land Cocktail Bar汲飲雞尾酒吧,就是要顛覆你對於喝酒還有雞尾酒的既定印象!

位在東區巷弄內的「Draft Land」店內分成兩區,一邊是桶裝調酒區、另一頭是座位區,店內大部分都是站位,只有兩桌雙人座 (共可坐4人),牆面的立位跟桌位都有鉤子可以掛包包。且不提供訂位服務。明亮的燈光正打在鑲著店名牌子上,讓金色的字體顯得更加閃耀,外頭由深色原木打造,猶如置身日本中目黑街頭的錯覺,僅能從右側的一小塊對外的小玻璃窺見一隅。「Draft Land」打造一座城市雞尾酒綠洲,讓疲憊的你隨時能走進來開心喝一杯。

(圖/BEEMEN蜂報提供)

(圖/BEEMEN蜂報提供)

將「雞尾酒生活化」是他們的長期目標,打破以往酒吧的框架,不一定要很懂酒、不一定要客製化配合顧客、不一定有花式調酒演出、也不一定要是怎樣的社會地位或是生活品味,酒就是最單純的快樂劑,放下包袱單純享受才是重點。

「Draft Land」的酒單以牌子懸掛方式掛在酒吧後方,如同看一般的調酒菜單,以星星符號標示著A.B.V酒精度、雞尾酒名稱下方有寫著基底酒及副材料。當天提供17款汲取式調酒 Cocktails on Tap、1款無酒精、4種下酒點心;據說是每3個月會更換新的酒單。

(圖/BEEMEN蜂報提供)

看著牆上的管子剛進來的人可能會誤以為自己走進了精釀啤酒管,但從那些管子裡出來的卻是雞尾酒!其實「Draft Land」調酒都已經調好裝在桶中,將雞尾酒的成分重新拆解並組裝後,考量許多物理及化學變化影響,最後如精釀啤酒的出杯方式,運用汲飲系統 Draft System 的高壓氣體將已經預調的雞尾酒從桶中汲取出來,出酒方便快速,品質也能掌控得相當精準,不須高價聘請調酒師、精簡化座位,因此價位不貴、而且立飲即飲,喝酒就跟買杯手搖飲一樣稀鬆平常。

牆上的酒單每三個月會更換一次,所以如果你是死忠顧客的話至少每三個月要光顧一次才可以好好把「Draft Land 」每一款精心設計的調酒喝過一遍!與生活脫不了關係的就是故事,每個人的生活就是自己與他人的故事線獨斷交叉、融合、錯開,因此每一款調酒都有著自己的故事,在這邊你可以輕鬆喝著酒,嚐著他人的故事同時也找尋自己的故事後續。

(圖/BEEMEN蜂報提供)

派編印象最深刻的曾經出的一杯藍色透亮的調酒「板南線冰茶」。靈感來自於,「Draft Land 」至開店以來累積了許多很棒的常客,其中一位超級鐵粉,就是一位每天默默在 板南線 上為大家服務的工作人員,而他的最愛就是經典酒款長島冰茶。因此,當時「Draft Land 」僅以醉適合夏日的板南線冰茶加上手寫 Menu Board 方式,像這位超級死忠顧客獻上最深的感謝。

來到這邊想要吃點點心配酒、聊天也沒問題!「Draft Land」每日會提供四款下就點心給大家作選擇,雖然沒有華麗的擺盤或是炫技式的料理手法與結合創意,但是這樣樸實無華又生活化的簡單選擇才是「Draft Land」想要傳達給大家的。平日的三餐就是這樣,樸實卻又讓人回味無窮。

在超高人氣下,「Draft Land」也在最近8/18推出二店「Daily by Draft Land」!打著「Drinking is such a joy, why keep it at night ? 」的口號,就是要讓美好的酒精生活深植在你的生活每一個角落!誰說晚上才能喝酒?早上日光無限好,風光明媚下喝點小酒怡情,微醺的生活是人生一大享受!

店家資訊

Draft Land

營業時間:週一到週日 18:00–01:00

地址:106台北市大安區忠孝東路四段248巷2號1樓

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!

★中時新聞網提醒您:酒後不開車,安全有保障

(中時新聞網)