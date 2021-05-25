深圳市衛健委5月25日通報，24日深圳市鹽田區新增1例新冠病毒無症狀感染者。該感染者與之前排查的4名無症狀感染者曾參與過同一艘國際貨輪「東方溫哥華」號作業。深圳市人民政府副市長陶永欣表示，此次疫情發現時間較早，均為無症狀感染者，傳染性相對較低，病例活動範圍和接觸人員可溯可控，出現大範圍傳播可能性較低，本次疫情總體可控，但也不排除再出現零星病例的可能性。

公開資料顯示，「東方溫哥華」號貨輪隸屬於東方海外（國際）公司，為東方海外於2006年接收的八艘S級集裝箱輪中的第一艘，服務於該公司泛太平洋航線。

根據界面新聞報導，深圳該新增感染者史某為33歲，深圳市外輪理貨有限公司員工，作業場所為鹽田港區。5月21日，史某第一次核酸檢測陰性。5月23日，相關部門在對鹽田港區重點人員開展第二輪核酸篩查時，發現史某核酸檢測初篩結果呈陽性。5月24日4時，經市疾控中心覆核亦為陽性。目前已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療。初步判定為境外輸入關聯的新冠病毒無症狀感染者。

目前，與史某共同居住的5人已全部集中隔離，核酸檢測結果均為陰性。史某居住的整棟樓已落實管控措施，其住家、居住社區以及活動軌跡中的重點場所已完成終末消毒。

疫情發生後，深圳市、區相關部門展開應對處置工作，全面核查無症狀感染者14天內在深活動軌跡、人員接觸情況，調查感染源，摸清傳播鏈，並對密接者、次密接者、重點人群、一般接觸者排查和管理，截至5月23日，共對6萬2457人進行核酸檢測，暫未報告其他陽性病例。

(旺報 )