台東一名人夫懷疑被妻子戴綠帽，但對方一直不肯承認，2人因感情逐漸破裂，最終離婚收場。人夫離婚後始終無法釋懷，不斷向前妻逼問，前妻不堪前夫窮追猛打，終於坦承離婚前與小王發生婚外情，曾與小王在車內發生4次性行為，人夫心碎怒對小王提告求償100萬元，台東地院判決出爐，判決小王應賠償人夫35萬元。

人夫提告時控訴，因為懷疑妻子外遇，2人爭吵不休情況下，於2017年離婚，但離婚後不甘可能被綠帽，為了解開心中的結，仍不斷追問前妻是否偷吃，前妻果然在2019年底坦承出軌，因為當時2人仍是夫妻，因而怒對小王提告求償100萬元精神撫慰金。

法院審理時，小王坦承2017年5、6月間，與人妻三度開車到在台東縣長濱鄉長濱漁港空地發生車震，2017年8月間也在自己住家後面小巷的車內激戰。小王另對法官坦承，與人妻發生性關係時，知道對方已婚，願意賠償人夫精神撫慰金，但因個人經濟情況並不寬裕，希望能分期每月賠償2000元。

台東地方法院法官認為，小王明知人妻是有夫之婦，還介入人夫家庭，導致夫妻感情破裂離婚，人夫精神承受極大痛苦，經審酌小王經濟情況，判決應賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)