案5299具有花蓮旅遊史。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣25日新增一名確診個案，新竹縣長楊文科25日下午宣布，該名確診者為案5299，為本國籍20多歲女性，住在竹北市，在發病前的公共地區活動史，僅有花蓮縣1處民宿，另外針對新竹市通報的確診者在新竹縣的足跡，新竹縣政府環保局也完成消毒。

楊文科指出，案5299在5月21日至23日則與家人開車前往花蓮，處理家中事務，期間居住在花蓮縣新城鄉一處民宿，但因旅館屬於不公開的足跡，新竹縣政府也通報花蓮縣政府，並完成消毒。

案5299在5月24日晚間因出現發燒，由家人陪同就醫及採檢，確定為陽性後，由救護車後送至醫院隔離治療。楊文科表示，案5299的疫調結果已經交給中央判讀，並釐清其感染源。其15名接觸者及同住家人，也依據風險程度，安排採檢、居家隔離或自主健康管理。

另外新竹縣政府上午也接到新竹市政府通知，新竹市確診個案有前往寶山鄉1處寵物樂園、竹北市縣政九路一間自助餐的足跡，環保局也已消毒完畢。

楊文科表示，中央流行疫情指揮中心25日宣布，三級警戒延長至6月14日，各級學校也停課至6月14日，對於線上教學不足之處，縣府也做滾動式檢討，公播課程會加入低年級課程、國中勞權教育課程，遠距教學線上支援平台也會整合新竹縣輔導團、教育部及其他縣市的線上教學平台，另外國小學力測驗則延長至7月1日施測。

楊文科也感謝普生股份有限公司，捐贈新竹縣1萬人份的「新冠肺炎核酸檢驗試劑PCR」，支援醫療能量。

(中時 )