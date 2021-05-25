大陸歌手汪蘇瀧從網路起家，以一首《有點甜》圈粉無數，溫暖嗓音和童顏長相讓他成為少女殺手，然而日前卻爆出他和一名長髮正妹互動親密，不但緊緊靠在沙發上，女方還主動勾著他的脖子激吻，小倆口打得火熱，消息一出，立刻在微博上掀起熱議。

據陸媒報導，汪蘇瀧結束行程回到北京後，便立刻和一名長髮大眼的正妹約會，2人一同去聚餐，氣氛十分熱絡，吃飽後還小酌一番，正妹甚至忍不著用手勾住汪蘇瀧的脖子，一把拉過親了好幾次嘴，之後在座位上更是沒再分開過，畫面充滿滿滿粉紅色泡泡。

汪蘇瀧和新歡打得火熱。（圖/翻攝自微博）

儘管汪蘇瀧還沒有回應，但消息曝光後，粉絲都紛紛獻上祝福，「哥哥幸福就好啦」、「嫂子看著還挺漂亮的」、「太好了，大帥哥要一直幸福下去喔」，但也有網友表示，汪蘇瀧被親之後的反應有點太淡定，還喝了一口水，讓畫面瞬間變得有點搞笑，「新戀情是認真的嗎？怎麼這麼搞笑」。

其實2019年汪蘇瀧就被拍到戀情曝光，當時他帶著女主持人靳夢佳和友人聚餐，2人在過程中也緊緊黏在一起，在商場外等車時，他更情不自禁環抱對方，狂吻對方的頸窩、耳垂，當時消息爆出後雙方都沒有正面回應，如今汪蘇瀧疑似傳出新戀情，網友也忍不住吐槽，「為什麼汪蘇瀧每次戀情都這麼好笑？」

(中時新聞網)