藝人嘻小瓜從選秀節目出道，近年在綜藝節目大放光彩，也累積一票死忠粉絲，常在社群網站分享日常的他，透露近來開直播時遭到言語霸凌，讓他再次想起過往那段不開心的時期，讓許多網友及演藝圈好友感到不捨，紛紛留言為他打氣。

嘻小瓜日前開直播時，遭到不少網友留言嘲諷，像是「要他滾、鬼門還沒關、幹嘛找我把他踢出去」等霸凌留言，這讓他心情低落，更直接在直播中落淚，他強調從來不會做這樣的事情，從來沒想過要傷害別人，只是想要做好自己，沒想到卻不夠格成為真正的「做自己」，對於每天都要消化這些負面留言，讓他坦言真的好累，甚至再次想起國中時那段不開心的時光。

嘻小瓜坦言雖然哭了，但並非遭網路霸凌而哭，是氣自己沒有做錯為何選擇低頭？沒有做錯卻選擇逃避離開直播間，但也強調下次絕對不會退縮，而是會正面迎擊，更語重心長表示：「被網路霸凌一點都不好笑，你們人生的快樂是取笑別人跟霸凌別人，未來一定會回報在你們身上」。

對此，演藝圈好友紛紛留言打氣，像是小禎表示：「親愛的！你是個很棒的人！別聽這些愚蠢的人說出不負責任的話！再多的話也無法否定你存在的價值！你是棒的！你是被需要的！你是被愛的」，名嘴狄志為則信心喊話：「別理那些人！做自己！你很棒的」，歌手曾瑋中則開導他：「別跟愚人計較，不然也會淪為愚人角色，小瓜加油」。

(中時新聞網)