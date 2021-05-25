屏東一名大四男學生阿強（化名），凌晨2點多藉口要討論課業，闖進大三學妹小玲（化名）的房間，之後更不顧小玲拒絕與反抗，性侵得逞。事後小玲提告，阿強坦承衝動犯下大錯，積極談和解，最後賠償40萬元取得原諒。屏東地院考量阿強年僅22歲、思慮欠周，犯案後有悔意且達成和解，加上沒有前科紀錄，依強制性交罪判他有期徒刑2年、緩刑5年，可上訴。

根據判決書，阿強與小玲是屏東某大學學長、學妹關係，兩人租屋在同一樓層。2019年3月某日凌晨2點多，阿強藉口問課業，敲了小玲房門後，因門沒上鎖就直接開門進入房間。小玲要求阿強離開，但「性致」已起的阿強根本不顧小玲的拒絕和抵抗，硬上得逞。

事後小玲立刻告訴朋友、同學、學校老師和姊姊自己遭到侵犯，並在姊姊陪同下報案。屏東地院審理期間，阿強對自己的犯行坦承不諱，並且積極與小玲談和解，最後賠償40萬元取得原諒。

法官考量阿強年僅22歲、思慮欠周，沒有前科紀錄，犯案後有悔意且與小玲達成和解，獲得她原諒；認為阿強經歷偵察、和解、審判等程序，當知所警惕，應無再犯之虞，判他有期徒刑2年、緩刑5年，可上訴。

(中時新聞網)