防疫期間，高雄市海洋局稽查人員巡視小港臨海村漁港（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，疫情警戒已提升至第三級，為防範有心人士利用疫情期間從事不法排放廢汙油水行為，高雄市政府海洋局特針對轄內汙染熱點強化稽查工作，達到海域汙染零死角，宣示捍衛海域潔淨的決心。

海洋局長張漢雄25日表示，現在高市府的行政能量大多在處理防疫工作，為避免有心人士利用這樣的時機從事不法排放廢汙油水行為，造成海洋環境汙染，特指派稽查人員針對高雄市商港區、漁港區、修造船廠，及漁港加油站等執行重點稽查，並結合海洋委員會海巡署及台灣港務股份有限公司高雄港務分公司的巡查能量，積極嚇阻不法行為，防堵汙染事件發生。

張漢雄說，海洋汙染防治不容有絲毫懈怠或疏忽，海洋局平時即積極於市轄海域的陸域及海域稽查，並設置24小時海汙防治專線（0800-265-000），供民眾隨時檢舉海域汙染不法情事，在疫情期間更加加強稽查頻度，捍衛港都蔚藍潔淨海域。

(中時 )