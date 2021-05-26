美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施鬆綁之際，這一年來的槍擊謀殺案件激增現象並未緩解，上個週末槍擊傷亡人數就達數十人。

法新社報導，以槍擊居多的凶殺案件數量，去年寫下年增30%的史上新高，並以目前情況估計，今年會比去年增加20%至25%。

專家表示，美國幾乎每個主要城市都有大規模殺戮案件，數量一直在增加，並沒有單一理由可解釋此現象；而在疫情消褪之際，也不能期望案件數量會大幅減少。

地方媒體統計，單單在芝加哥一個城市，週末就有12死、至少43傷。而紐約則約有30人受槍擊，其中1人死亡；這情況大部分是因為幫派鬥爭、在酒吧與派對中吵架，死傷的也包括無辜旁觀者。

專家說，今年全美很可能超越去年寫下的2萬多件謀殺案紀錄，這是自1995年來最高。

去年謀殺案激增趨勢變明顯時，許多人認為與疫情封鎖下，民眾關在家裡，以及數百萬人丟掉工作有關。

此外，也有人認定與槍枝，氾濫程度加劇有關。根據「華盛頓郵報」（Washington Post ）估計，2020年售出的槍枝數量達約2300萬支。

諮詢公司AH數據解析（AH Datalytics）共同創辦人暨犯罪學家艾薛爾（Jeff Asher）表示，COVID-19疫情，加上2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸窒息而亡及其他非裔事件引發了全國反警示威潮，再混合其他因素，都是凶殺死亡激增的原因。

艾薛爾說，然後又有各種經濟壓力源，基本上，人人都在壓力底下，人手一把槍 ，加上警察公權力喪失等，所有因素夾雜一起，造就了美國近代史上謀殺死亡人數最多的9個月。

(中央社)