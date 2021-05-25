周一美股三大指數同步收高，而台股對於疫情利空也回歸理性，周二開盤在電金傳齊揚之下快攻16500關，早盤傳產股仍是維繫多頭的重心，由塑膠、汽車、玻陶、紡織股四大天王領軍，航運股過熱引警戒挫低；部分資金移轉至電子股，半導體、光電、電子零件與他電族群當主帥，台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等科技股走揚，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)持續獲買單挹注，股價分別上漲約半根漲停板。終場指數收在16595.67點，上漲257.38點，成交值放大至5273.39億元。今日外資(不含外資自營商)賣超11.8401億元，投信買超13.8263億元，自營商買超44.9435億元，三大法人買超46.92億元。

電子股今日恢復元氣，台積電走高到584元，站上月線及半年線，進而帶動市值增加逾4000億元，此外，聯電股價突破50元、聯發科股價則逼近970元，亦有不錯表現。記憶體市況邁入多頭行情，記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)股價回歸基本面，威剛漲停反攻百元大關，十銓大漲逾7%。台聚(1304)法說報喜，攻上漲停鎖住，帶動亞聚(1308)、華夏(1305)齊收漲停板，台聚家族躍升塑化股多頭指標。不過，前期強勢的紡織股走勢因漲多停滯，力麗(1444)、宜進(1457)、宏益(1452)、集盛(1455)、聯發(1459) 加工絲股等遭受獲利了結賣單影響而急殺。陸打壓原物料行情，加上部分資金重回電子股，鋼鐵股中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)等指標股均回檔整理，多頭氣勢消風。

台股今日收漲257點，來到16600門前，近兩周來台股進行修正，融資最高大減700億元左右，加上電子股升溫穩軍心，台股量價齊揚，5日RSI為65.76，10日RSI為53.48，9日K值為70.40，9日D值為52.92，20日乖離率為-0.07。外資周一轉小幅賣超1.359億元，今日續偏空，然本土法人皆站多方且投信作帳有機會點火電子股，今日投信繼續買超13.8263億元，自營商買超44.9435億元，6月有集團作帳，資金有機會重返電子股。

台灣25日本土新增281例確診，指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月14日，疫情警戒居高不下，台股周二反彈，但後市走勢恐因此受壓，須要留意，且季線之上的反壓仍重，多頭恐在此採輪動方式逐漸化解季線上檔反壓。資深分析師林成蔭認為，台股長線仍是牛市，今日反彈進入壓力區，風險漸增，持股維持低水位即可，待回檔再逐步加碼，可以指數型ETF的台灣50、高股息、低波高息、股利精選等為主。

(時報資訊)