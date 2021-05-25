國內本土疫情持續升溫，金融業也頻傳員工染疫，由於金融業涉及個資和核心系統問題，總行啟動「居家辦公」也因資訊系統建制是否有「超前佈署」出現落差。以星展銀行而，該公司在去年疫情爆發時，就確定FOW(Future of work)的型態，今年今年5月疫情重啟時，星展銀無接縫啟動「居家辦公」。星展銀幾乎每名員工在聘任時，就會標配一台筆電，在符核主管機關的規定下，可以連公司內網作業，開會時用Webex或Teams。相較於本國銀行，星展銀的數位轉型執行得較為澈底。

FOW(Future of work)，主要由兩個趨勢定義，這兩個趨勢正在改變工作場所，勞動力和工作性質。第一個趨勢是在工作場所中越來越多採用人工智能（AI），其次是機器學習和機器人技術的應用更為廣泛。

本國銀行，這波因應疫情的調度措施，富邦金的規定最為明確，富邦金控每日依疫情變化，機動性召開金控暨子公司疫情應變小組會議，自5/17起提升防疫規格，全面啟動14項升級防疫措施，包括：凡居住地或上班地點在萬華區、蘆洲區之跨區移動上班的同仁，5/17至5/28期間均以居家辦公為原則；並擴大異地辦公及居家辦公規模；並實施六個梯次分流上下班，正常班比例由50%再調降至30%。

至於第一金方面，目前第一銀行總行還沒有啟動居家辦公，總行是異地備援，異地備援超過200名；華南銀總行則是在明天（5/26）日開始啟動部分員工居家辦公。。

因應FOW(Future of work)的數位轉型到來，這次疫情也正考驗金融機構的軟硬體應變能力。

(時報資訊)