中壽(2823)今天舉辦線上法說會，公布2020年底隱含價值，2020年底調整後淨值1438億元，年增17.5％，有效契約價值2569億元，年增14.2％，扣除資金成本後，新契約價值達226億元，帶動公司價值持續成長，隱含價值3576億元，年增15.8％，去年底每股隱含價值75.6元，年增9.2％。

中壽今年前4月獲利表現持續亮眼，稅後淨利125億元，年成長132％，每股盈餘為2.65元，ROE高達21.73％。

今年第1季初年度保費收入259億元，年成長63％，且持續轉向利潤較高的外幣商品，傳統型外幣新契約保費收入達191億元，年成長80％；此外，亦持續聚焦高價值型商品，今年前4月保障型保費較去年同期成長70％，保障型商品銷售量明顯提升，帶動公司價值穩定成長。

截至今年第1季，總投資金額2兆964億元，其中，存款與短投占比2.8％、國內債券占比14.7％、國內股票占比8.6％、保單貸款占比1.6％、不動產占比2.6％、外幣存款占比2.7％、國外債券占比62.5％、國外股票占比4.5％。

第1季年化投報率達到4.41％，保單負債成本降至2.99％，為國內第一家大型壽險業者低於3％；第1季未實現損益為238億元，比去年底534億元明顯減少，主要積極處分股債所致。

總經理黃淑芬指出，中壽接下來投資方向，包括：1.股票方面，台股高殖利率股票有其優勢，選股操作上，選擇高殖利率價值股以及逢低承接低評價的成長股；2.美國今年景氣預期樂觀，利率走勢預估持續緩步走升，當利率持續上揚有利於資金佈局，選擇高收益率債提高整體經常性收益；3.目前看來美國暫時是不會升息，外匯傳統避險工具有望較低，動態調整避險部位，降低避險成本。

中壽轉投資大陸建信人壽，截至第1季資產規模已達人民幣2416億元；今年第1季合併淨利潤約人民幣9.5億元，已超越去年一整年獲利。近年來，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年首季新契約保費達人民幣143億元，其中分期繳新契約保費較去年同期成長近3成，持續朝向高價值型公司邁進。

(時報資訊)