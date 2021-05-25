那斯達克隔夜強勁收漲，提振了日本科技股；然而由於疫苗接種進度緩慢，市場對復甦力道的擔憂，讓漲幅受限。

周二日經225指數漲189.37點或0.67%，為28553.98點。東證一部指數漲6.48點或0.34%，為1919.52點。

在美國公債殖利率回落之後，那斯達克飆升，美股三大指數周一上漲。

晶片相關股上漲；東京威力科創漲1.76%；愛得萬測試(Advantest)上漲2.35%。

重量級個股，迅銷(Fast Retailing)漲0.93%；軟銀漲0.54%。

美國務院周一敦促民眾勿前往日本。日本也可能將緊急事態延至5月31日後。

零售股下挫，Front Retailing跌1.88%；高島屋跌1.45%；伊勢丹三越控股跌2.05%。

航空股下跌。全日空控股和日本航空皆下跌約0.8%。

電子遊戲商科樂美(Konami)上漲4.29%，為日經漲幅最大個股；其次為神戶鋼鐵和日本鋼鐵，分別漲3.85%和3.63%。

(時報資訊)