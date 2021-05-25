因無法找到部分病例的關連性，澳洲第二大城市墨爾本周二重啟防疫限制措施，紐西蘭也因此暫停與維多利亞州的「旅遊泡泡」計畫。

墨爾本是維州首府和最大城市。

這次的群聚感染病例在兩天內就增加到9例，恐將引發嚴重的疫情，維多利亞州已經從周二下午6時（0800 GMT）起，對飯店、餐廳和其他室內場所實施社交限制與強制口罩令，這項措施將一直持續到6月4日。

當局已經下令墨爾本數千位市民必須自我隔離並進行新冠狀病毒檢測，同時向數個地點發布健康警訊，其中包括澳洲最大的購物中心。

澳洲當局並向墨爾本500萬居民提出警告，要準備在未來幾天會出現更多的陽性確診病例，有關當局並敦促維州人盡快接種疫苗。

新病例的出現，打破了維多利亞州將近3個月以來的零確診記錄，新西蘭也已經暫停與該州和鄰近之南澳大利亞州進行的免隔離檢疫旅行方案，並已重啟旅遊限制。

目前澳洲累計確診為30,000多例，累計染疫死亡病例為910人。

(時報資訊)