民進黨立委王定宇在網路批評某PTT帳號，是有人在進行認知作戰，更揚言要查辦，但查明後發現該帳號是立場親綠的林瑋豐自導自演，國民黨台北市議員徐巧芯24日晚間也在臉書上發文指出，「既然網友起了一個頭，可以讓我們王大立委盡情查辦，打假是每個人的責任，王定宇說可以依照國安法罰 ＃一億。非罰不可!!!!」

徐巧芯在臉書指出，昨天下午一點半左右，看到王定宇立委氣噗噗的轉發了一張圖，說PTT八卦版竟然有中共同路人在進行認知作戰，揚言要查辦，到晚間，PTT反擊揪出原來轉發的是前記者林瑋豐所寫的一篇文章。

她表示，看了也嚇一跳，畢竟她從小學3年級開始用PTT，還真沒聽過那邊被中共同路人佔領的消息，她大學的時候上面不都在罵馬英九，什麼時候變成這樣了？結果，徐巧芯說八卦版眾為了要維護名譽，馬上查出了這位「中共同路人」，帳號是「bj26bj」。

徐巧芯指出，甚至有網友從林瑋豐臉書帳號發現，他的太太是民進黨社群中心的副主任，徐巧芯諷刺說道，若這個「bj26bj」真的是林瑋豐本人，可謂兩人是「認知作戰界的史密斯夫婦」，名不虛傳，在下佩服佩服。

徐巧芯還說，原本他把臉書關掉，後來20點15分左右重新開啟，但他把跟Emily Yang的關係還有自己的工作經歷都刪除了，也承認該帳號就是本人，既然網友起了一個頭，可以讓我們王大立委盡情查辦，打假是每個人的責任，王定宇說可以依照國安法罰一億，非罰不可。

徐巧芯指出，林瑋豐後來承認該帳號是自己，並且說是開反串玩笑，不過網友又發現楊敏曾經批鬥過蔡英文，但原因不明，接著還發現范雲擔任過林瑋豐論文指導老師，兩人私交甚篤；徐巧芯幽默表示，究竟後面會怎麼發展呢，讓我們繼續看下去。

(中時 )