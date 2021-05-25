林瑋豐爭議事件一次看。（圖／陳友齡製圖，素材取自本報系資料照、達志影像）

民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林24日晚間也在臉書自稱是在「反串留言」並道歉。林的爭議事件不只一樁，他遭起底多次在PTT煽動、造謠，更擔任網路節目《眼球中央電視台》寫手，除了與民進黨立委范雲有師徒關係，亦與高雄市市長陳其邁過從甚密。網友列出林爭議事件懶人包如下：

1、民進黨立委王定宇24日下午1時許，在臉書發文痛批，PTT八卦板當日上午10點後，就開始狂洗、鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入。王警告，從事相關「認知作戰」者，依照2019年新修訂的國安法，最重可罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億。

民進黨立委王定宇臉書文章引述之PTT文章截圖。（圖／取自王定宇臉書）

2、網友發現，王定宇臉書所引述之PTT文章截圖，出自前記者林瑋豐臉書發文，而林的文章曾被臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」等親綠人士轉發，眾人口徑一致，皆稱台灣正遭受「密集認知戰攻擊」，並將矛頭指向藍營支持者。

民進黨立委王定宇引述之PTT文章截圖，臉書粉絲專頁「蔡依橙的閱讀筆記」等親綠人士也曾轉發。（圖／翻攝自PTT）

3、隨後網友發現，王定宇、蔡依橙轉發截圖中的PTT文章，正出自林瑋豐之手，林用帳號「bj26bj」，在PTT多次發表煽動兩岸關係、造謠指揮中心蓋牌等言論，其妻楊敏甚至曾在網路上痛罵蔡英文「通篇幹話，去死吧」，引發各界譁然。

林瑋豐妻子楊敏，被網友起底2017年曾在一篇報導總統蔡英文生育相關政策的文章中，留言痛罵「通篇幹話，去死吧」（圖／翻攝自PTT）

4、林瑋豐遭起底後迅速關閉個人臉書，但其臉書與PTT文章相關頁面，已遭網友備份。在各界撻伐下，林再度重開臉書，被網友發現其與民進黨政治人物狀似關係密切，尤其高雄市市長陳其邁不僅是林的「前老闆」，兩人2013年共同參加「反服貿」活動，陳更是2015年林與楊敏結婚的證婚人。

PTT網友爆料，高雄市市長陳其邁2015年擔任林瑋豐主婚人 （圖／翻攝自PTT ）

5、網友起底發現林瑋豐是《眼球中央電視台》寫手，《眼球中央電視台》晚間8時許於臉書表示：「我們已經請林瑋豐先生將臉書帳號開啟」、「林瑋豐先生的個人言行，不代表本頻道立場。本頻道所有腳本，都是由團隊共同達成共識，才能著手進行製作，絕無網路所說的不實臆測」、「我們會再向林瑋豐先生查證其行為的動機，在查明真相之前，本台將暫停林瑋豐先生於眼球中央電視台的職務，事後也將依據事實情況，判斷未來是否繼續合作」。大批網友認為，《眼球中央電視台》此舉是在切割林。

6、林瑋豐24日晚間8時許在臉書發表聲明：「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言。稍晚會有正式說明。」

7、林瑋豐24日晚間11時許在臉書發表「道歉及說明」，坦承自己正是PTT帳號「bj26bj」本人，自稱其行為是「以PTT常見的反串方式，自以為有趣，進行反串、惡搞留言」，但因其「反串留言」與自身政治立場與政治評論有所違背，故願為此道歉。林更強調，自己言行與妻子無關，即起也將暫停《眼球中央電視台》一切職務，並暫停所有PTT及臉書發文活動，以表對不妥的網路發言深自反省。

8、網友再度起底，發現林瑋豐過去就讀台大社會系四年級時，修過一堂「性別與政治」，曾寫過一篇名為《婦女運動與公共領域參與——以Nancy Fraser批判Habermas公共領域概念 分析台大女研社A片影展》，指導教授正是當時擔任助理教授的范雲。

網友起底發現，林瑋豐過去就讀台大社會系四年級時，修過一堂「性別與政治」，其論文指導教授正是當時擔任助理教授的范雲。（圖／翻攝自PTT）

(中時新聞網)