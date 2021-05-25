新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲依篩檢陽性率預估，5月28日將出現第3個高峰，若數字越來越下降就表示防疫成功。對此，中央流行疫情指揮中心表示，最近北市也在擴大篩檢範圍至其他行政區，預估還會有新增個案，有個案數成長也是合理的，只是日期比較難以預測。
柯文哲表示，從萬華23日篩檢992人，這些陽性率是反映大約1周前的感染狀況，可看到第1個波之後，後面還有小波，預計在5月28日會出現第3個高峰。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，高峰的時間比較難預測，從北市自己的篩檢陽性率來看，最近算是持平，萬華區的篩檢站有些日子個案會多一點，可能是有揪團篩檢的情形。
羅一鈞表示，北市現在也在擴大篩檢站至其他行政區，初步來看，萬華以外的地區，陽性率仍低，介於2-4%之間。隨著個案篩檢範圍擴大，還會有新增個案，預期有個案數成長也是合理的，只是日期現在還沒辦法預測。
(中時 )
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