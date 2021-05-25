金馬影后陳淑芳看完《期末考》深受感動。（海鵬影業提供）

鑒於本土疫情持續嚴峻，原定下周上映的新片《期末考》，今天宣布檔期延後，預定於8月20日正式上映。《期末考》是導演郭珍弟執導的最新感人電影，描述一名代課老師（藍葦華 飾）意圖努力教學，卻難以扭轉流浪教師宿命的故事，全片寫實感人，最近以《當男人戀愛時》精湛演技備獲矚目的藍葦華，以及《孤味》金馬影后陳淑芳，片中的祖孫情尤其動人，該片上月還連續入選美國西雅圖國際影展及阿根廷布宜諾斯艾利斯國際影展。

原預定下周上映的《期末考》，日前邀請許多關心台灣教育的專家學者欣賞，包括吳怡農、羅文嘉、立委王婉諭、導演蔡秀女、李靖惠，以及政大、北藝大及靜宜大學等教授們，都給予該片極大的讚賞與好評。該片在上映之際，突逢疫情戲院休業，但感人的是，許多包場觀眾非但不願取消，還對該片展現100％的支持，大家紛紛表態願意「補考」，待疫情結束立刻欣賞。金馬影后陳淑芳看完更含淚力推，「這麼重要的電影一定要讓大家都看到」。

《期末考》劇情敘述一名代課老師（藍葦華飾）在期末考前七天，為等待一紙續任聘書、陷入人生掙扎的故事，背景更道出台灣流浪教師的不堪處境。由於台灣出生人數不斷驚人探底，「少子化」成為國民教育50多年來面臨的最大危機，學生的銳減也影響了老師的工作機會，片中飾演老師藍葦華和楊小黎，為保住工作、得挨家挨戶拜託家長讓孩子來念書，將老師掙扎於教育與尊嚴的難堪處境，詮釋得令人揪心。《期末考》由於題材「越在地、越國際」，連獲歐美國際影展大力推崇「議題深具國際性」。

《期末考》議題雖嚴肅，卻不乏校園可愛一面。目前正居家防疫的楊小黎和邱志宇，片中演奏烏克麗麗、吉他，自彈自唱主題曲《我就是愛》大獲觀眾喜愛。電影公司將順勢製作歌曲MV，先於暑假期間饗以觀眾。楊小黎和邱志宇也將待疫情稍歇，立馬重返錄音室展開錄製。

(中時 )