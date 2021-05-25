新冠肺炎防疫警戒依舊維持第三級，居家辦公人數日漸增加，中國人壽總經理黃淑芬25日表示，台灣正面臨嚴峻的疫情挑戰，中壽目前居家辦公比率已達85％，正朝90％努力，即以10％最低人力進職場，維持金融服務不中斷，又能確保大部分員工安全。

金管會先前強調，即便疫情升級到第四級，即有封城情況時，台股依舊會持續開盤，金融服務亦不會中斷，各金融機構都要維持最低營運人力，屆時金管會將統一協調替這些人力爭取通行證之類，在封城之下仍會持續移動、進職場，維持金融服務及金流。

中壽25日舉行線上法說會，有些主管已是居家參與法說會現場，黃淑芬表示，面對嚴峻的疫情，必須要有快速的因應，中壽過去不斷強化IT（資訊）基礎建設及推動數位轉型，在營運不中斷及維護員工安全下，現在員工居家辦公比率已達85％，正努力達90％推動，降低中壽同仁的風險，也期待全民一起抗疫，儘速快復正常生活。

(工商 )