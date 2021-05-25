嘉義市今25日無新增確診個案，但中央流行疫情指揮中心公布的案4173平日周間在新北市工作，周末會返回嘉義市住家，得知確診時人正好在嘉義，目前收治在嘉市的醫院治療中，而衛生局透過疫調得知他16日曾到好市多嘉義店購物，目前已完成相關消毒作業，另4173同住3位家人也被匡列居家隔離中。

嘉義市長黃敏惠今下午在線上直播公布4173狀況，表示4173為50多歲男性，是新北市確診個案，個案平日在新北市工作，周末會返回嘉義市住家，均開車往返新北、嘉義，日前4173因在北部職場有同事確診，個案出現腹瀉後曾至北部某醫院就醫採檢，但尚未接獲報告結果前，仍依其日常生活模式於周末開車返回嘉市住所。

嘉市衛生局23日深夜接獲新北衛生局通知，依標準流程將4173送醫，另個案雖與家人一人一層同住，仍匡列3位家人進行居家隔離，同時透過疫調進一步發現，個案16日下午3點半到3點57分曾至好市多嘉義店購物，全程戴口罩，另17日至21日返回新北市，22日回嘉市住家直到確診收治都沒有外出活動足跡。

衛生局24日緊急請環境保護局完成所經足跡公共區域消毒，同時通知好市多嘉義店，該店表示17日午夜恰逢全館總消毒，也因應疫情嚴峻，商場亦定期進行消毒。

(中時 )