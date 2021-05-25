立法院再添確診案例，立法院交通委員會召委、民眾黨立委邱臣遠稍早透過影片證實，內政部移民署國會同仁昨被通知確診，據悉，該員5月13日曾到立法院交通委員會參與政府採購法審查，目前已通知辦公室同仁異地辦公，並監測身體狀況，也呼籲交通委員會委員及其國會助理，自行自主健康管理，若有身體不識立即通報相關單位。

邱臣遠指出，交通委員會稍早接獲通知，指稱內政部移民署國會同仁，5月18日快篩為陰性，但天被通知陽性確診。據悉，該員5月13日曾到立法院交通委員會參與政府採購法審查，接獲通知後立即通知辦公室同仁，本周立法院停會期間，實施異地遠端視訊辦公，並請同仁監測身體狀況，保持自主健康管理狀態。

邱臣遠也呼籲同屬交通委員會的委員跟國會助理，隨時注意身體狀況，若有身體不適通知相關單位，也呼籲疫情嚴峻當下採取遠端異地辦公模式，少接觸、勤洗手、戴口罩，大家一起為防疫盡一份心力，一起度過難關。

(中時 )