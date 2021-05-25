國內疫情持續蔓延，北市信義區也發生老人養護機構群聚染疫，包括佛光山、國際佛光會中華總會、慈濟信義區慈警會及松山慈惠堂等宗教團體，為提供第一線執勤員警更充足的防護裝備，紛紛捐贈簡易式面罩、隔離衣、防護衣、N95口罩、醫用口罩、護目鏡及清潔液等大批防疫物資給信義分局。

宗教團體表示，信義分局除了維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、台北醫學大學附設醫院快篩站周邊交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，為讓辛勤的員警於執行防疫工作時無後顧之憂，特別捐贈各類防疫物資，希望員警在與看不見的敵人「病毒」作戰時，能得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。

信義分局長范織坤表示，十分感謝佛光山、國際佛光會中華總會、慈濟信義區慈警會及松山慈惠堂等宗教團體對警察的支持和關心，在疫情嚴峻的當下，各項防疫物資更顯重要與珍貴。並呼籲民眾務必配合政府各項防疫措施，戴好口罩並儘量居家減少外出，確實做好個人衛生管理，共同戰勝疫情。

(中時 )