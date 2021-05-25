網路25日傳出1張疑似台南市政府環保局發出的「衛生局通知今天需進行新冠肺炎消毒工作」截圖，內容涵蓋全市12區40處地點，因地點涉及許多公共場所，引發不少市民恐慌。（摘自網路／洪榮志台南傳真）

全台疫情升溫，非官方正式公布的各種真、假防疫訊息也愈來愈多。繼24日在中央流行疫情指揮中心還沒公布前，台南市新增3名確診病例的足跡提前外流後，25日網路又傳出1張疑似台南市政府環保局發出的「衛生局通知今天需進行新冠肺炎消毒工作」截圖，內容涵蓋全市12區40處地點，要求各區隊進行戶外環境周圍50公尺1000ppm漂白水消毒工作，完成後回報。儘管環保局解釋說，這是全市再一波消毒名單；但因地點涉及許多公共場所，引發不少市民恐慌。

今天流出的這份清消地點名單，涵蓋：下營、中西、安平、仁德、永康、北、安南、東、南、柳營、麻豆及新市等12區；其中，不只有市場、店家、診所，還有不少民宅的地址，由於網路瘋傳造成名單上的店家及民宅不少困擾。鑑於台南今天又新增10例本土個案，不少民眾揣測可能是相關個案的足跡。

不過，市府環保局指出，目前全市正進行大清消，資料中的很多地點，並非都與疫情相關，但這份資料確實是由環保局流出去，其中有些是大清消、有些則是由衛生局提供的疫情相關清消點。

市府衛生局也強調，根據《傳染病防治法》規定，在中央流行疫情指揮中心公布確診病例之前，相關資料都不能外流；昨天新增3名個案足跡外流一事，已交由政風處調查中；至於今天流傳的清消名單，衛生局也不能多做評論。

台南新芽協會質疑市府對疫情資訊的管控過於鬆懈，除要求市府每天2次記者會的直播、會後新聞稿、圖卡，應同時發布在市府官網、粉專及衛生局臉書上，也呼籲市府徹查確診足跡如何外洩，並盡速公布調查結果，同時對發布、轉傳錯假訊息的裁罰勿枉勿縱。

(中時 )