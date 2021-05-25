台中市疫情指揮中心在25日線上記者會宣布台中市新增本土病例有11例，並公布確診者足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市25日新增本土病例11例（含1校正回歸案），朝陽夜唱團已向上發展為美樂蒂傳播鏈，新增病例中美樂蒂KTV廚工確診；而另一泰安國小附設幼兒園傳播鏈持續發展累計13人確診，包含廚工1家4口、教師、幼童媽媽等；台中市衛生局也公布相關確診者足跡為感謝退休和基層醫護投入防疫，市長盧秀燕也公開將自籌經費為醫、護、檢加碼感恩津貼。

台中市衛生局也公布11名確診者足跡包括東協廣場、大雅第一公有市場、西屯路菜市場、干城福利站等地，市府也立即在疫調出爐後立即進行清消。

(中時 )