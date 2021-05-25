苗栗縣25日新增2名確診者，係案4906的同住家人，包括同居女友案5430以及同住孫子5429，另同住者還包括案4906的兒子及另1名孫子，都已接受採檢。苗栗縣長徐耀昌並宣布停課延長至6月14日，縣府衛生局並將在造橋、三灣2地設置臨時快篩站，請鄉親踴躍前來篩檢，保護自身安全。

案4906是住在苗栗縣造橋，從事業務工作，23日經由校正回歸確認染疫，衛生局匡列有4名同住家人，全都實施居家隔離，並進行採檢，25日結果出爐，案4906的同居女友及孫子2人確診。

根據衛生局所公布疫調，案4906及孫子案5429曾於5月19日上午8點30分至10點50分，自行開車至台北市女兒家接回另1名孫兒回造橋，5月20日上午9點至9點20，案5430曾外出到造橋鄉南港溪河場曬瓜子。21日，案5430及案5429都未出門，22日早上7點30分至8點，2人曾前往頭份市中山傳統市場買菜。23日，2人都未出門。

衛生局目前已匡列接觸者43人，其中包括居家隔離3人，自主健康管理40人，衛生局並將在5月27日下午1時30分至4時止，在造橋鄉南港溪伯公廟設置臨時快篩站，以及5月28日下午同一時段，在三灣鄉永和村三元宮停車場設置臨時快篩站，請有需要的縣民即時起上網或是以電話報名

(中時 )