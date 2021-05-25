可寧衛(8422)下午參加證交所業績發表會，財務長陳聰田表示，目前營運正常，首季因有增加處理北部的專案，獲利成長，不過，隨著專案的結束，未來幾個月的營收稍微將會下滑。

陳聰田說，在太陽能發展布局方面，子公司將斥資37.2億元在南部投入建置太陽能電廠，未來發電量將達72MW，未來將貢獻8373萬度，預估年度貢獻營收將達3.92億元。

中台熱處理廠已於2020年底取得執照，目前專注處理高價的貴金屬廢棄物，陳聰田指出，在ESG趨勢下，旗下B2B廢棄物媒合平台中衛環保更轉向做系統服務，包含開發廢棄物履歷系統、戰情室等，並幫助企業主產生ESG報告書，搶攻創新環保市場。隨著兩岸局勢的改變和疫情的發展，陳聰田說，公司位於上海及鄒城的兩家公司，評估過後認為沒必要，將結束當地人力的聘顧，未來將以顧問及其他他企業合作的方式發展業務。

(時報資訊)