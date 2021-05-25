中租-KY(5871)業務動能續旺，2021年4月營運持穩高檔，稅後淨利17.85億元、每股盈餘（EPS）1.29元，雙創歷史次高。累計前4月合併營收225.43億元、歸屬母公司稅後淨利67.55億元，每股盈餘4.89元，均維持穩健成長動能、續創同期新高。

中租公布2021年4月自結合併營收57.84億元，雖月減2.63％、仍年增24.42％，創同期新高、歷史第3高。歸屬母公司稅後淨利17.85億元，月減7.36％、仍年增達40.69％，每股盈餘1.29元，雙創歷史次高。

合計中租前4月自結合併營收225.43億元、年增21.26％，歸屬母公司稅後淨利67.55億元、年增達30.12％，每股盈餘4.89元、優於去年同期3.91元，營運維持強勁成長動能、三者續創同期新高。

中租表示，4月獲利月衰退幅度高於營收，主因業外中國大陸地區認列的稅務利益較3月減少，但整體營運仍持穩高檔水準。在整體新增業績增加、且資產品質維持穩定下，使前4月營收及獲利穩健成長，且獲利成長高於營收。

中租在應收帳款穩健成長、資產品質穩健下，2021年首季合併營收167.59億元、歸屬母公司稅後淨利49.7億元、每股盈餘3.6元，全數改寫新高。展望後市，公司預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％目標不變。

(時報資訊)