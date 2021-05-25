國內疫情持續延燒，而南投草屯也爆發群聚疫情，早就被勒令停業的草屯八大行業「東方紅時尚會館」的5名小姐被萬華來的2名按摩小姐傳染，而東方紅小姐又把病毒傳給竹山中年男子，草屯療養院醫師沈政男就表示，這波群聚已經傳了2到3輪，疾呼南投縣府趕快調查，甚至發細胞簡訊，「莫讓草屯變成下一個小萬華」。

沈政男今天在臉書表示，草屯這兩天的新增案例與鎮上的風月場所東方紅有關，是5月8日從台北到草屯開工的2名萬華小姐，傳染給東方紅的其他5位小姐，然後5位小姐其中之一，又傳給1位竹山中年男子。但奇怪的是，南投縣府疫調原本指出，中年男子於5月19日在東方紅與該小姐接觸，沒多久又改成是在南投名間碰面，而且該男子強調，只是聊天，沒有人與人連結。

沈政男指出，該男子有沒有「人與人連結」不是重點，只要是近距離接觸15分鐘、不戴口罩就有可能染疫。

接著，沈政男又指出疑點，明明南投縣府在5月16日下令八大場所停止營業，為何5月19日該男子還能跟東方紅小姐接觸？從疫調來看，萬華群聚案例至少在草屯傳了兩到三輪了，真的不能小覷其中所衍生的案例數量。

沈政男質疑，到底5月8日以後，有多少人跟東方紅的小姐近距離接觸，南投縣府應該動用所有可能資源徹底清查，而不是只勸說這些人出面接受疫調。

沈政男舉例，當初萬華群聚事件爆發以後，指揮中心發了細胞簡訊給曾經出入染疫熱區的人，難道南投縣府不能比照辦理？若有困難，是不是應該請求中央幫忙？並大呼防疫絕對不能大意，否則讓草屯變成小萬華，其政治責任恐怕不是任何人能夠承擔。

(中時新聞網)