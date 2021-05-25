學甲廟壇群聚，案4221傳染給妻子跟2名孫女。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天暴增10起本土確診個案，台南市長黃偉哲說，10例確診都是先前確診者衍生的群聚感染，學甲私人廟壇再增3例、昨天確診的案4926從台南去板橋訪友，返家又傳給家人、同事跟醫生共7人染疫，黃強調，2個傳染鏈傳染路徑已經找出來，非感染源不明的狀況。

台南疫情急遽升溫，這也是本土疫情發生以來，台南單日增加最多確診者的1天，目前累計18例。民眾都很關心確診者足跡以及怎麼會案例飆升？衛生局長許以霖表示，學甲私人廟壇中的案4221是在23日確診後，經匡列接觸者後，今天證實他又傳染給2名孫女案5060、案5461及妻子案5462。

此外，案4926跟新北的案3033接觸後返家於，陸續傳染給妻子、2名診所工作者和4名職場同事共7人。衛生局也陸續公布10人足跡，遍及麻豆、下營、東區、北區、安平區、中西區、東區、南區等行政區。

(中時 )