又哽咽了！陳時中心疼警察辛勞 痛批不戴口罩、八大行業還偷營業

新冠肺炎本土疫情嚴峻，雙北都爆出警察染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今有感而發表示，疫情開始每次有問題都是警察在幫忙，連不戴口罩都是警察抓，八大行業也在偷偷開，這些都會加重社會負擔。提到警察同仁染疫時，陳時中不禁哽咽，指「那些沒有好好做事情的要好好檢討」話一說完，陳時中便宣布結束記者會，離開現場。

去年新冠肺炎疫情爆發，許多台商都滯留武漢，首批包機抵台後，陳時中在2月4日宣布發現1名確診個案，也第1次在記者會落下男兒淚，表示自己當時過於疲勞，一時情緒管控太差。當時的情況瞬間成為各家媒體頭版，也引起網友極大共鳴。

近期本土疫情升溫，警察同仁也相繼傳出確診，陳時中今突然有感而發。他表示，從疫情開始，每次疫情一有問題都是警察在處理。失聯的人警政協尋，八大行業要穩住也是靠警察，民眾不戴口罩也要警察捉。

陳時中眼眶泛紅地說，警察就是這樣子，風險很高。他表示，連口罩都要警察抓，這應該自己做好，八大行業還在開、偷偷開，我覺得這都會加重社會負擔，看到警察同仁又染疫，那些沒有沒有好好做事情的要好好檢討。

(中時 )