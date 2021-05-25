中央疫情指揮中心宣布全國3級警戒延長到6／14日，台中市議會原定停會到5月底，市議會藍、綠黨團及無黨一致支持配合中央政策；無黨籍市議員陳廷秀25日指出，因3級警戒室內不得超過5人，市議會將繼續停會到6月中旬，後續將視疫情演變再決定開會日期及議程。

防疫視同作戰，全國防疫日前進入3級警戒，台中市議會經議長張清照召開朝野協商後，決定5月18日起停會兩週至5月31日，屆時再召開朝野協商是否復會？受到疫情未見趨緩，中央疫情指揮中心25日宣佈，全國3級警戒延長到6／14日，市議會將繼續停會。

民進黨團總召謝明源說，防疫工作應中央、地方同心協力合作，中央防疫指揮中心宣佈延長全國3級警戒到6月中旬，台中市議會就應繼續停會，不用急著開會；議長張清照原定5月底召開的朝野協商已通知取消，可等到3級降為2級警戒後再召開協商即可。

國民黨團書記長陳政顯指出，中央已宣佈延長3級警戒，國民黨團就支持繼續停會，主要是開會將會產生「群聚風險」，當務之急是以防疫為優先；讓市府的相關局處長，不用分心到市議會開會備詢全力投入防疫工作，確保市民的生命健康為首要。

無黨市議員陳廷秀表示，議長張清照原定5月底召開政黨協商及排定後續相關議程，因中央已宣布全國3級警戒到6／14日，市議會顧問翁文德立即致電各黨團及無黨和超黨派代表，取消5月底政黨協商；後續視疫情狀況，再決定何時召開政黨協商及排定相關議程。

(中時 )