北市1名女子年幼時打工，認識餐廳范姓負責人，范男明知她當時年僅15、16歲，卻利用帶她採買食材，當家教幫范男小孩補習，2人獨處機會，偷摸她身體、大腿猥褻，成她夢魘，女子憶及此事痛苦，多年後報警提告。台北地檢署25日依強制猥褻等罪起訴范男。

檢方調查，目前20多歲的被害人，在國中時期因父親工作不在家，大半時間跟母親同住，因母親經常嘮叨要她吃少一點，逼她瘦身。當時年僅15歲的被害人，因與母親溝通問題，常向她打工的餐廳范姓老闆訴苦，對范男產生信任感。但不久范男就開始對被害人「不規矩」。

范男常趁餐廳內沒人、或外出採買途中，在車上偷摸被害人的身體，被害人16歲時到范男家裡，做范男女兒的家教時，范男又利用四下無人偷摸她大腿，後來被害人搬去跟父親住，直至去年才鼓起勇氣報警提告。

檢方調查時，范男否認犯罪，辯稱當年未違反對方意願，以為她當時已經16、17歲，但檢方發現，范男曾幫被害人慶祝16歲生日，還對她說過「15年後，妳也才30歲」，顯然知悉被害人當時年僅15歲，不採信范說詞，依法起訴。

檢方認為，范男在被害人15歲時猥褻，涉犯對未滿16歲女子猥褻罪，另外被害人16歲後被范男強摸部分，則涉犯強制猥褻罪。

(中時 )