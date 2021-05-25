劉德華及梁朝偉兩大影帝相隔18年後，在英皇電影斥資逾3.5億拍攝的電影《金手指》再度合作，英皇集團主席楊受成重視攝製過程，連訪兩大場景探班，為台前幕後打氣，並搶先欣賞到華仔和偉仔大鬥演技，而劉德華戲裡的老妝也首度曝光，被港媒戲稱「好像梁朝偉的老爸」。

向來甚少借出埸地的半島酒店，在《金手指》幾場重頭戲中，分別借出餐廳、酒樓給劇組拍攝，其中一場華仔和偉仔兩大影帝正面交鋒的戲，更安排在總統套房拍攝，楊受成也第一時間現場直擊兩位影帝精彩鬥法，楊受成說：「等了兩位影帝十多個年頭，才等到他們再度『合體』，絕對機會難逢！」

楊受成也參觀偉仔在戲中金碧輝煌辦公室，辦公室規模之大，不禁令他駐足打卡，其中一個古董房陳設富麗堂皇，楊受成讚歎說：「這些場景布置十足豪宅一樣，就算真豪宅也沒有這麼壯觀，雖然全是用金錢堆砌出來，但絕對值得，用來襯托這個金像級班底陣容，絕對值回票價，相信觀眾和我一樣，對這部戲充滿期待。」

(中時 )