台南市政府環保局24日起全面稽查民眾倒垃圾有無戴口罩，南區出現小朋友手持自製標語牌，提醒眾人做好個人防護。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

防堵新冠肺炎病毒進入社區，倒垃圾也不能掉以輕心！台南市政府環保局從24日起全面稽查民眾倒垃圾有無戴口罩，全市37區304條路線中，已完成188條收運路線稽查，勸導件數高達2553件，僅3件經勸導仍不改善，將移送市府衛生局裁處，整個稽查過程沒有任何衝突，稽查工作仍將持續。

環保局表示，全局8科5室出動將近400人展開稽查行動，稽查人員依各垃圾車的收運路線、時間，跟隨在垃圾車後方執行稽查與勸導，就連主管也參與，直到該路線收運告一段落才結束。部份環保人員還特製簡明圖卡，在旁提醒「倒垃圾未戴口罩，勸導不配合者，會被罰3000至1萬5000元哦！」

環保局統計，勸導案件中，最多的是歸仁區有371件，其次是安南區338件、永康區193件；新市區、新營區及安定區各有1件經勸導後仍不改善。其中，有1件倒垃圾沒戴口罩，勸導時也不配合轉頭就走；周遭鄰居生氣地告狀說，最近幾天這個人也未戴口罩，要求務必移送相關單位裁處。

安南區府安路隨清潔車稽查民眾有無戴口罩的康姓職員說，市民朋友真是太自律，稽查的路線99％以上的人都自發戴口罩，少數忘戴口罩者經勸導都會轉身回家戴好口罩再來倒垃圾，大家態度都很和善。

另外，南區還出現小朋友手持自製標語牌「戴口罩」、「勤洗手」、「保持1.5距離」，提醒眾人做好個人防護，萌樣讓稽查人員忍不住稱許。

環保局長謝世傑24日下午前往東區、仁德區巡察時，雖然民眾幾乎百分百戴口罩，但他也再次提醒，無論室外或室內都應該戴口罩，更不要在等垃圾車時群聚聊天，並趁機宣導垃圾分類，還多次打開不透明垃圾袋檢視是否混雜廚餘、資收物等；沒做好分類的民眾都覺得不好意思，當場表明會改善。

(中時 )