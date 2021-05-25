設備廠雷科（6207）公告，在3月10日~5月24日處分大田精密（8924）股票1,330張，總交易金額達1.73億元，處分利益為842萬元，以雷科目前資本額8.39億元計算，對雷科每股獲利貢獻度達0.1元。

而經過這一波處分之後，雷科已經清空大田精密持股，處分均價為每股129.9元，大田精密25日收盤價為134元。

(工商 )