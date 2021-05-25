雷科處分大田股票 每股獲利貢獻度達0.1元 15:512021/05/25 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 設備廠雷科（6207）公告，在3月10日~5月24日處分大田精密（8924）股票1,330張，總交易金額達1.73億元，處分利益為842萬元，以雷科目前資本額8.39億元計算，對雷科每股獲利貢獻度達0.1元。 而經過這一波處分之後，雷科已經清空大田精密持股，處分均價為每股129.9元，大田精密25日收盤價為134元。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 《鋼鐵股》中鋼4月獲利61.69億元再創高 前4月每股稅前賺1.22元 (工商 ) #大田 #雷科 #處分 #大田精密 #獲利貢獻度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 國泰金加速獲利腳步 首季實現利得創新高 15:092021/05/17 財經 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 台股超跌個股價值浮現 國壽將逢低進場 16:492021/05/17 財經 遠雄建第1季合併財報出爐：EPS達0.97元 13:042021/05/17 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《金融股》2020年隱含價值破兆元 國泰金每股EV為86.8元 15:242021/05/17 財經 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 《電子通路》聯強處分Concentrix持股6.8％ 獲利7.27億元 12:172021/05/18 財經 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 財經熱門新聞 台灣3大利空炸了 老舊基礎建設恐拖垮晶片業 - 財經 減少接觸 金管會同意視訊取代保險業現行「親晤親簽」制度 - 財經 - 旺報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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