新冠疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全台防疫警戒維持三級到6月14日，各級學校停止到校上課也延長到6月14日，居家學習的電腦設備需求更加告急。台灣大與家扶基金會、台灣世界展望會、基督教救助協會以及博幼基金會等4個公益團體合作，發起「一人一平板 停課不停學」公益計劃。

台灣大表示，對有些孩子來說，停課等同停學。住在花蓮偏鄉由單親媽媽扶養長大的小正（化名），家裡唯一堪用的數位設備是媽媽的舊手機；而由祖父隔代教養的小潘，全家仰賴社會補助過活，一部已經用了10多年的電腦就是他的數位學習設備，根本沒辦法進行遠距教學。於是透過「微樂志工」平台號召群眾一人認捐一台，共同為弱勢家庭募集619台平板電腦，台灣大率先認捐100台，拋磚引玉。

台灣大總經理林之晨表示，期望透過這個活動，喚起各界關注弱勢家庭數位裝置嚴重不足的問題，讓孩子們面對疫情，也能擁有平等就學的機會，做到真正的「停課不停學」。

台灣大哥大基金會為了解弱勢學子的現況，在政府一宣布全台進入三級防護開始，基金會團隊便開始和相關公益社團深入訪查，第一波與4家公益團體具體盤點出619個迫切需求的弱勢家庭，執行長劉麗惠表示，這次的物資召募，將透過「微樂志工」平台邀請民眾認捐，每一個捐贈都將對應特定公益團體服務的個案，並以公益價讓有心資助者參與，讓個案家中的學齡孩童，面對學校因疫情停課的情況下，仍然可以正常學習。

(中時 )