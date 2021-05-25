大陸多地6月10日起將全力接種第二劑新冠疫苗。深圳、江西、遼寧和貴陽等地此前發出通知，要求6月10日至30日暫停接種第一劑次新冠疫苗，之後恢復正常接種。

第一財經報導，大陸國家衛健委相關部門負責人表示，前期對重點人群分步驟進行了疫苗接種，依據兩劑次接種間隔要求，6月10日-30日期間，將主要對接種完第一劑次疫苗的重點人群，集中開展第二劑次接種。但這期間對出國等人群的需求，仍然繼續提供接種第一劑次疫苗的服務。「7月份後我們將繼續開展第一劑次和第二劑次疫苗接種工作，持續提高人群接種率。」

「接最新通知，6月10日開始，將停止接種第一劑次新冠疫苗，全力保障接種第二劑次。」5月24日一早，在深圳福田保稅區上班的方琳收到這則訊息。此外，在深圳市南山區粵海街道辦的張先生，24日下午收到南山政務短信：「接最新通知，6月9日前，以開展第一劑次接種為主（兼顧第二劑剛需），6月10日開始，停止接種第一劑次，全力接種第二劑次。」

日前，江西省衛委發出提醒，根據工作安排，除特殊情況外，6月10日至30日暫停第一劑次新冠病毒疫苗接種服務，全力為接種後續劑次人群服務，保障疫苗接種效果。公眾應盡量在6月9日前接種第一劑次疫苗。

《遼寧日報》5月12日也發布，6月9日前供應的疫苗要在保障第二劑次剛需的基礎上，以開展第一劑次接種為主。6月10日開始，各地停止接種第一劑次（特殊情況除外），全力接種第二劑次。

貴陽市衛生健康局疾控處處長劉毅表示，據接種工作整體安排，6月10日前重點保障第一劑次疫苗接種，6月10日至30日重點保障已接種第一劑次的群眾完成第二劑次接種，期間將暫停第一劑次疫苗接種服務。7月1日起，貴陽市將繼續第一劑次疫苗接種服務。

(中時 )