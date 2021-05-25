隨著疫情升溫，台中市政府交通局今日起推出「公車首排座位禁止入座」，以保持乘客跟駕駛員的社交距離。此外，全車車窗、博愛座及輪椅區附近全面張貼QR code，方便身心障礙乘客進行實聯制登錄。

台中市交通局長葉昭甫表示，公車首排的座位臨近駕駛員及乘客上下車刷卡區域，為減少乘客接觸的範圍及時間，25日起實施公車第一排座位不開放入座，保持乘客跟駕駛員的社交距離，落實防疫。

葉昭甫指出，中市公車已在21日起實施公車實聯制，所有乘客都要完成實聯制，可利用掃描QRCode、簡訊輸入場所代碼或填寫實名登記小卡等方式完成登錄。此外，目前每輛公車都已張貼QR Code供民眾掃描，25日起再實施公車每面車窗、博愛座及輪椅區附近張貼QR code等措施，以方便身心障礙乘客進行實聯制登錄。

交通局表示，目前全國實施三級警戒，民眾外出時應全程佩戴口罩，搭乘大眾運輸也不例外，未戴者將先勸導，若不聽從，將依《傳染病防治法》裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。此外，全市公車的車上都會提供酒精給乘客消毒使用。

(中時 )