新冠病毒肆虐下，花藝課停了、展覽場撤了，衝擊花卉市場，連帶街頭花店也是苦哈哈。位於台北市「花序」花店實體店面雖然登門客人門可羅雀，但在花宅經濟這一塊，漸成氣候，店家親送到府的花藝、花束，撫平不少浮動的人心。讓「愛在蔓延」理念，透過花宅經濟送達到愛花人士家中，花的芳香、美，在抗疫中紓解不少緊張與壓力。

愛在蔓延外送服務，掀起許多網友的響應。（花序提供）

有鑑於去年國際花卉市場在疫情嚴重下，花卉市場一夕崩盤、新鮮花卉被銷毀，讓愛花人士心淌血。「花序」不願見到花農、花店陷入困境，即與常合作平台加強合作，讓愛花人士可以不用出門，就可以快速安全的取得鮮花，建立送貨新模式，果真獲得很多人迴響。

「花序」在臉書粉絲團上疾呼「愛在蔓延」理念，主張用花改變不一樣的生活，「一個容器有了鮮花陪襯，令人賞心悅目！」即獲得不少愛花人士的鼓勵、支持，更與花農、花商緊密結合，分享資訊、提供資源，將花宅經濟做下去。在粉絲團上推出「生活花藝挑戰」，讓更多人可以接觸且認識花藝。「花序」表示從簡而繁，讓花療癒大家，挺過最艱難的抗疫時刻。

一個容器有了鮮花陪襯，令人賞心悅目。（花序提供）

新冠病毒的英國變體株肆虐雙北，市民恐懼油然而升，不少人居家辦公、學子在家遠距上課，「家」的空間擁擠起來，跟著疫情起伏，心情也為之振盪。一盆花藝放在家中，可別小看它的影響力，視覺、嗅覺的雙享受，尤其是在插花的同時，也分散不少抗疫的壓力與躁動。

「花序」也分享這抗疫宅經濟，分送花束的小插曲。曾把兩組客戶的貨送錯了，沒想到趕至現場換貨時，客戶非但沒有責備還偷偷裝了零食，還很貼心叮嚀要注意防疫與安全。「花序」表示，感受到疫情是無情的，人心是暖的。

「花序」也說，有些剛接觸花藝的客戶，常問要插「中華、日式、歐式、 韓式」，「花序」總是回答任何一個風格，都是美的。在這疫情下，用心插出的作品不要藏起來，發表在社群上，讓花的美傳遞更遠更廣，更讓美麗的花束，陪著每個人度過艱難抗疫時分。花序IG:livingflowerlife

(中時 )