日本奧運大臣丸川珠代今天表示，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）將免費提供2萬人份的新冠肺炎疫苗，供參加東京奧運的日本選手團、裁判、翻譯等與奧運相關人士施打。

日本共同社報導，日本參加東奧與帕運的選手團，總計需要的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗約為2500人份。

丸川今天在記者會上說，這批輝瑞提供的免費疫苗除了為選手接種，也考慮為裁判等將頻繁與各國選手接觸的工作人員接種，包括擔任引導人員與翻譯的志工等。

(中央社)