輝瑞免費供2萬人份疫苗 予日本東奧相關人士施打 19:302021/05/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國輝瑞將免費提供2萬人份的新冠肺炎疫苗，供參加東京奧運的日本選手團、裁判、翻譯等與奧運相關人士施打。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本奧運大臣丸川珠代今天表示，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）將免費提供2萬人份的新冠肺炎疫苗，供參加東京奧運的日本選手團、裁判、翻譯等與奧運相關人士施打。 日本共同社報導，日本參加東奧與帕運的選手團，總計需要的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗約為2500人份。 丸川今天在記者會上說，這批輝瑞提供的免費疫苗除了為選手接種，也考慮為裁判等將頻繁與各國選手接觸的工作人員接種，包括擔任引導人員與翻譯的志工等。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 凱特接手菲立普親王重要任務 成王室最大資產 - 國際 香港BNT疫苗打不完 百萬劑即將作廢 - 國際 以色列開發氫氣燃料引擎 期望取代燃油機 - 國際 亞洲到處缺疫苗 專家：疫情輕微反遭殃 - 國際 高膽固醇可用基改療法治癒？ 猴子實驗已獲成功 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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