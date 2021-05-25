對即將到來的全球債務危機及通膨的擔憂，已使全球最大的對沖基金橋水創辦人雷·達里歐（Ray Dalio）從懷疑比特幣，轉變為涉獵比特幣。

達里歐說，美元正處於貶值邊緣，達到1971年的最後水平，而大陸正在威脅美元作為世界儲備貨幣的作用。達里歐說，在這種環境下，具有類似黃金性質的比特幣作為一種儲蓄工具越來越具有吸引力，達里歐的公司在2021年初成立時管理著1,019億美元的資產，使其成為世界上最大的對沖基金。

達里歐在與CoinDesk內容長邁克爾·凱西（Michael J. Casey）長達一小時的對話中說：「在通貨膨脹的情況下，就個人而言，我寧願比特幣而不是債券」。達里歐在採訪中主動表示：「我有一些比特幣。」

達里歐加入億萬富翁斯坦利·德魯肯米勒不僅表達對美元的悲觀情緒，但採取的位置在比特幣。廣義上講，傳統金融世界已經從無視或避開轉向嘗試擁抱加密貨幣，一些人希望從其日常波動中獲利，另一些人則在冠狀病毒大流行期間政府膨脹了貨幣供應量的同時尋求通貨膨脹的避風港。

橋水的財務長約翰·達比（John Dalby）最近離開了這家傳奇公司 ，加入了比特幣託管人和主要經紀商NYDIG，該公司為保險業巨頭MassMutual進行了1億美元的加密貨幣收購提供了服務。

在最近對十一月對加密貨幣表示懷疑之後，達里歐今年開始表現出改變的心意。他在一月份寫道：「比特幣及其競爭者有可能滿足不斷增長的需求，以替代價值儲存。」但達里歐警告說：「比特幣最大的風險是它的成功。」

這與他先前的觀點一致。達里歐表示，政府有能力控制幾乎任何一種產品，包括比特幣等數位貨幣在內。政府可能會擔心債券持有人會出售債券以換取比特幣。在（比特幣）中獲得的錢越多，那人們就更願意持有比特幣而非債券。然後這樣的事情發生的越多，就有越來越多的錢進入比特幣、而非信貸，然後（政府）就失去對它的控制權。

達里歐在對話中多次提及通膨。他稱，有兩種類型的通膨，一種是由供求關係引起的，在這種情況下，勞動力需求高、但生產能力低，導致價格上漲。另一種通膨是由貨幣貶值引起的貨幣型通膨。隨著大量貨幣被注入到經濟中，兩種通膨交織在一起。

達里歐稱，因為所有地方都撒錢，我們將有很多需求，與此同時，隨著貨幣供應量的增加，由於投資者搶購債券和房地產等其他資產，收益率已經降至低點。這將改變個人手中的現金，而且還會繼續下去，因為現金是垃圾。達里歐稱他不得不這樣說現金，因為它會帶來負的實際回報。

圍繞比特幣和其他加密貨幣的主要敘述是，它們充當了通膨對沖工具，或者至少將從財政和貨幣刺激中受益。

(中時新聞網)