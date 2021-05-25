因為疫情升溫，學校停課將延長至6月14日。教育部今天表示，如果疫苗數量充足，期待讓師生優先施打。此外，現在學校進行線上教學陷入一片混亂，教育部建議學校採混成模式，同步和非同步教學混合進行，效果最好。

現在學生確診人數達145人，學校變得不安全。如果學校有群聚感染的疑慮，那家長就不會放心讓小孩到校，因此，以台灣的現況，唯有師生都打疫苗了，學校才有可能恢復正常上課。

教育部主秘廖興國說，疫苗該由哪些族群先打，由指揮中心來決定。但如果國內疫苗充足，教育部期待可以讓師生優先打，這樣學校才能早日恢復正常運作。

廖興國進一步指出，原本6月5日要進行的教師資格檢定考試，研擬改到7月17日舉行，相關細節明天會正式對外公布。

此外，現在學校進行線上教學陷入混亂，老師學生及家長都苦不堪言。教育部資科司長郭伯臣建議，學校不要全天都採同步線上教學，也不要都採非同步教學，最好是採取混成模式，效果最好。

郭伯臣說，如果學校一整天都對學生採取同步線上教學，不但會造成學生彈性疲乏，而且影響到他們視力。在進行同步線上教學時，應該每上30分鐘就讓學生休息10分鐘，以避免學生一直盯著螢幕，造成視力受損。

什麼是混成教學？郭伯臣說，就是部分採同步線上教學、部分採非同步教學。舉例來說，在一天的課程中，部分可以同步線上教學，另部分則是讓學生上因材網、均一或學習吧等線上平台自行學習後，再跟老師進行線上討論。根據美國、香港、新加坡及歐盟一些國家的經驗，學生停課在家，混成教學是最好的模式。

(中時 )