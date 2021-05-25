案5084足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案5467足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案5348足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄24日新增3名肺炎確診案例，其中一名為大寮區群聚感染新增案例，衛生局表示該案已演變成「家族群聚」感染。陳其邁強調，目前高雄口罩覆蓋率已達9成5，只要戶外脫口罩「一定罰」。

疫情嚴重，全民「草木皆兵」，警方、衛生單位均嚴加查緝。截至今日，屏東縣違規舉發案共500件，其中以未戴口罩468件最多。高雄市部分，陳其邁表示，經路口監視器等畫面估算，高市口罩覆蓋率已有9成5，裁罰幾件不是那麼重要，市民都很守法，對市民有信心。

衛生局表示，高市3例確診者，延續屏東潮州指標個案（案3037），感染者增加一位，大寮家庭群聚感染已經變成「家族群聚」感染，感染規模已達15人。案5084為74歲女子，為案4743的母親，兩人有接觸，22日早上曾到大發公有零售市場，23日居家隔離，24日確診，匡列8人。

案5467為80多歲男性，行動不便住大社區，沒有北部旅遊史，疫調時發現他8日有北部親友來探親，22日發病，24日就醫確診，疑似接觸的家人、親友、居家照服員共匡列27人。案5309為無公共場所活動史，無相關匡列者。

案5348為大陸籍50多歲女子，在北部某醫院擔任照服員，20日搭高鐵南下至左營站，轉捷運至美麗島站最後抵達衛武營站，24日發病採檢確認，匡列79人。

漢神巨蛋案，昨日又增列5名15日前往8樓專櫃消費的顧客，目前已採檢2人呈陰性，其餘待驗中。今天又新增6000筆消費紀錄，待釐清中。

串門子餐廳染疫案中，發現1人曾至按摩館消費，經電子足跡追查，發現正確足跡是大順三路一家按摩店，老闆含員工3人已居家隔離、送至防疫旅館，目前以檢測一人為陰性，其餘人待檢驗結果出爐。

陳其邁強調，越早發現染疫者、找到越多接觸者隔離，R值（傳染力）越低。統計數據也可見，做好個人衛生、保持社交距離對於阻隔疫情相當有效。

教育局表示，高市配合教育部延長停課至6月14日的措施，務必遵守相關停課及防疫規定，會嚴加督導。國中教育會考補考措施，本市只有一位補考，沒有問題。後續填志願、分發會按照期程進行。畢業典禮停辦，採線上轉播，各校畢業考授權各校採多元方式評量，不影響學生權益、升學安排。

針對2萬8000多名弱勢、低收入學生，假日照顧（用餐）會設法籌措經費。線上課程部分，各校以發展多元學習課程，同步、非同步課程都可讓老師自由選用。此外也和新聞局合作，在有線電視第三頻道播放特定課程，便利學生學習，相關資訊都會公布在教育局網頁。

為了維護長照機構安全，陳其邁宣布，護理之家、老人福利機構等住宿行長照機構實施住民入住管制，非現有住民禁止入住。若有住民因病住院，出院後可再入住原機構。緊急安置的保護性個案，須經PCR檢測陰性，才能入住。

針對勞工因疫情影響、非自願失業者，可依法請領失業給付。給付標準按平均月投保薪資60％發給，有撫養眷屬者可多加發20％，最長給付6個月，退保時年滿45歲或身心障礙者，最長發給9個月。另外也有「安心就業計畫」和「職訓津貼補助」，細節詳洽勞工局。

(中時 )