新冠肺炎疫情升溫，全台三級警戒，儘管民眾防疫觀念提升、減少出門，不過總是有採買民生物資的需求，然而不少確診者足跡也曾去過賣場、超市，讓民眾憂心外出補貨時因群聚染疫，對此，臉書社團《信義區三兩事》版主就呼籲網友依門牌號碼、住家樓層進行分流，「讓人群更分散，彼此更安全」，貼文一出引爆網友熱議。

臉書社團《信義區三兩事》版主東北虎發文指出，疫情期間，民眾擠爆傳統市場、超市採買民生物資，卻也不免憂心群聚染疫，對此，他呼籲民眾自發性分流，「我們都知道人流要控管，可是沒有人教我們分流，也沒有規定我們要分流，既然沒有人管，你又看不下去，那我們就自動自發吧！如果大家一起主動分流，控制好自己外出採買的時段，就可以讓人群更分散，彼此更安全。」

東北虎強調，雖然這不是國家政策，但只要越多人願意嘗試，分流的成效就會越顯著，分流方式以「住家門牌號碼」為標準，週一、三、五、日 （週日上午） 為單數門牌的採買時段，週二、四、六 日 （週日下午） 為雙數門牌的採買時段。至於「住家樓層」為奇數者，就奇數時段出門 ，偶數者就偶數時段出門。

此外，他也建議，如果有熟悉線上生鮮購物的民眾，也可以找鄰居一起團購，「這樣物流也可少跑好幾趟」，最後他語重心長的表示，「這是一場與病毒的戰爭，它很狡猾，除了攸關性命，也關乎你的生計」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言大讚，「我覺得這個方法很棒，大家都可以響應」、「這真的是太厲害了！一呼百應」、「一起來試試看」、「真的要自主自律了！謝謝呼籲與規劃」。

(中時新聞網)