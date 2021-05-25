網友踢爆民進黨網路社群中心副主任楊敏的先生林瑋豐長期在PTT用「bj26bj」的帳號反串，除多次發文吹捧中國大陸，同時也在PTT上打擊疫情指揮中心。國民黨立委林為洲說，此刻大家才恍然大悟，原來民進黨口中的認知作戰，竟是自家人的自產自銷，默許扯台灣防疫後腿的，就是那些高呼要團結抗疫的民進黨政治人物。

林為洲質疑，一個網軍的反串貼文，鼓吹民眾移除疾管署的line官方帳號「疾管家」，就可以讓總統親自出面要民眾不要被誤導，我們甚至可以合理懷疑，總統本來就知道這是綠營網軍自導自演的劇本。

林為洲說，不論執政黨如何運用網路風向將自身塑造為受害者，都無法掩蓋執政黨在防疫上的責任。此外，我們更該擔憂的是，執政黨的認知作戰絕對不會只有林瑋豐一人，即便民眾如何反彈，在野黨如何撻伐，那些寄生在權力核心的既得利益者，他們依然會持續撕裂台灣社會，破壞國人的團結。

藍委賴士葆也批評，民進黨執政極度的依賴網軍、側翼進行攻擊、抹黑、帶風向，這種躲在鍵盤後面的暗黑行為操作過頭了，總會自食惡果。回想駐日外交官蘇啟誠被網軍假新聞害死，可悲的是網軍卻是更加的肆虐，毫無收斂的跡象。

賴士葆說，林瑋豐是親綠的網軍打手，妻子是民進黨媒體社群中心副主任，調查局對於這種明顯的「惡、假、害」如何蒐證偵辦，或是認定標準先要看對方是與民進黨意識形態吻合的政治正確就輕輕放下，大家都在看。

賴士葆批評，疫情已經蔓延到社區，醫療的負荷已經搖搖欲墜，很多人染疫，命在旦夕，正在與生命搏鬥，只有沒血沒淚的人還有心思再製造社會的混亂，進行造謠、造假、抹黑、扭曲來製造社會的對立與錯誤的認知，這是應該被全民譴責的。

賴士葆質疑，日前情治單位與綠委及蔡英文發佈中國大陸對台認知作戰干擾防疫，呼籲大家不能讓認知作戰撕裂台灣，請問蔡總統當時是否知情林瑋豐是自導自演反串親中網軍？或是彼此分工角色扮演、沒想到會被抓包？全民都在看蔡總統對這件事情的後續動作，是故作無辜狀、承認被騙？還是要求司法單位嚴辦此一惡質的假訊息？

(中時 )