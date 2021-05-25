高通今(25)日宣佈推出Snapdragon Developer Kit，為獨立軟體廠商和應用程式開發者提供強化支援，讓相關人員進行測試並最佳化應用程式，以符合搭載Snapdragon運算平台裝置不斷增長的生態系的需求，本次與微軟攜手打造的這款以Arm為基礎的Windows 10開發者套件，對開發者是相對符合成本效益的資源。開發者可透過此套件核對與驗證其解決方案，並協助確保在搭載Snapdragon行動平台的Windows 10 PC上工作、學習與協作可擁有優異的使用者體驗。

高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes表示，高通與微軟在共同建立有效開發者工具上擁有長遠且令人驕傲的合作歷史，而Snapdragon Developer Kit是這段合作關係的最新成果。相較於其他消費性及商用裝置，此款開發者套件提供平價的替代方案。這款套件桌面配置較小，能提供開發者相較於筆電更多的彈性選項，且價格也較低廉。

微軟Windows合作夥伴團隊計畫經理Hari Pulapaka表示，深知可靠的開發工具以供開發者測試應用程式的重要性，這也是為什麼微軟與高通推出Snapdragon Developer Kit，期待看到開發者如何充分利用Snapdragon Developer Kit來滿足開發以Arm為基礎的Windows 10的需求。

(時報資訊)