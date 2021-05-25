工控記憶體模組廠宜鼎(5289)近期發布最新的CANBus系列模組，以完整的外形尺寸和嚴格的工業品質，近來大舉推進智慧無人系統應用。

根據《財富》雜誌《財富分析》的報告估計，無人系統市場未來成長看好，複合年增長率達到12.23%規模，而目前許多垂直應用也已經陸續導入無人自動系統，尤其以農業，物流，運輸和航太等產業更為顯著。

CAN Bus在無人機系統中一直扮演著核心元件角色，隨著工業自動化程度持續擴展，系統複雜性也不斷提高，且新應用對效率與效能的要求也越來越高。現今的智慧無人系統對於CAN Bus模組的要求，是必須在極端條件下維持高效能，能夠耐受於極端溫度和免除電磁干擾等情況。宜鼎國際所推出的CAN Bus系列模組，全系列均支持工業級寬溫，具備2.5KV隔離靜電保護，並且符合SAE J1939和CANopen高級通訊協定，確保在極端條件下展現最佳性能。

在近期諸多無人應用中，宜鼎已成功展開多項專案合作，從無人商用飛行機、無人農耕機，機器人操作系統(ROS)，到小型的無人搬運機(AGV)等，都已具備多項成功案例，在這些案例中，皆採用宜鼎國際的CAN模組來進行系統控制，以完整的產品線規格，解決與車載系統和各種設備協定相容難題，並可進一步透過地面控制站的即時診斷來排除任何困難。

宜鼎的智能周邊應用事業部資深經理吳志清表示：「我們非常榮幸客戶選擇宜鼎CAN Bus產品，宜鼎國際致力於提供市場上高品質、最耐用的產品承諾。我們也為持續在智慧無人系統發展中，扮演微小但至關重要的角色而感到非常自豪。」

(時報資訊)