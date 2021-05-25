健喬(4114)下午參加OTC線上法說會，在新藥發展方面，Nimo頭頸部癌新藥，預計2022年上市，Uritos泌尿道新藥、Goofice胃腸類新藥，預計分別將在2022及2023年上市。2020年全球受新冠疫情與流感病毒嚴重衝擊下，健喬呼吸道產品表現甚是突出，全年營收創造6.7億營業額，較2019年全年成長17.2%，其來自主力產品愛克痰600mg發泡錠-乙醯半胱胺酸(N-Acetylcysteine, NAC因能有效減少呼吸道黏沫分泌的粘稠性)本藥品2021年1-4月營業額已達1億1,162萬元。

在策略聯盟方面，近期在2020年9月與韓國知名大藥廠Boryung，和台灣在地胃藥市場翹楚吉胃達藥業合作，引進「GelfosM金吉胃福適凝膠」，2021年1月再取得瑞士諾華藥廠授權引進其肺阻塞用藥，積極與國際藥廠策略合作，讓產品佈局具有更多元發展空間，挹注營收及獲利。

另外，在國際市場發展，香港子公司2020年營收達港幣2,900萬元，成長達15%。中國大陸市場註冊的L-Arginin品項已完成驗證待查廠後即可取證上市，且愛克痰品項及氣喘用藥定量噴霧劑也預計2022年O2-Q4陸續取證。

健喬自2011年合併營收9億2,781萬元，至2020年合併營收成長至30億3,829萬元，市值也由2011年的22.1億元成長至2020年的71.6億元，成長率為3.24倍。健喬成功建立「MDI定量噴霧吸入劑、荷爾蒙製劑、鼻噴劑、發泡劑與顆粒劑」五大技術平台，其中MDI定量噴霧吸入劑製作技術進入門檻高，更是全台唯一的開發廠商。

1992年起至今，健喬已成功收購3間外資藥廠在台子廠，包括前德國百靈佳藥廠、前美國禮來藥廠與前瑞士諾華藥廠的在台新竹子廠；另併購6大國資藥廠包括信元化學製藥、優良化學製藥、健康化學製藥、七星化學製藥、景德製藥與瑞安大藥廠。其中2019年入主的瑞安大藥廠，呈現營業淨利率由併購前三年的平均-37.49%，2020年提升至1.93%，再於2021年Q1提高至28.16%，經由毛利率的成長、費用率下降，發揮集團經濟規模，展現十餘年來營運實力及併購成效。

(時報資訊)