今日新增281本土病例及261例校正回歸，加總起來為542例。確診個案遍布全台，雙北仍是疫情重災區，中部則以彰化縣最嚴重，確診人數已破百，另外，一直維持零確診的台東縣，也增加2例確診，目前只剩外島的澎湖、金門及連江縣仍是淨土。

指揮公布今公布281例的本土病例，其中新北市以154人佔最多，其次依序為台北市49例、桃園市16例、台南市、基隆市及彰化縣各10例、台中市9例、屏東縣及新竹市各4例、宜蘭縣及高雄市各3例，南投縣及苗栗縣各2例，最後是新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

全台確診分布圖。（圖／中時新聞網製表）

中部地區彰化縣最嚴峻，今再增10例確診個案後，累計106染疫，突破百人大關；台中市今也增加10人確診，共50人染疫，警示燈號將從原本的亮橘色，轉為紅色警戒。另外，台東縣今零確診破功，增加2名確診個案，警示燈號將從原本的安全白色，轉為淡橘色，11天內全台淪陷，確診人數飆破4千，目前僅剩澎湖縣、金門縣及連江縣零確診。

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(中時新聞網)