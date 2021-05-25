社工人員每天為街友量測額溫。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

本土疫情大暴發，人人自危，社會底層的街友更需要關心。正值台南鳳梨進入盛產期，財團法人台灣郵政協會暨臺南郵局為響應政府防疫，並支持在地小農，特別與市府社會局合作，捐贈136箱關廟鳳梨給台南市街友中心。街友中心除輔導街友重建中心的住民，將部分鳳梨切片包裝後，交由社工每天關懷訪視時，分送給街頭的街友；部分鳳梨則進行加工做成鳳梨果乾、鳳梨果醬、鳳梨罐頭等成品後，再分送給街頭的街友。

社會局表示，市長黃偉哲15日宣布台南進入準三級防疫警戒後，該局即刻啟動街友關懷機制，迄今已針對街友熱區，如東豐地下道、台南火車站周邊，加強關懷訪視及防疫宣導。

社會局說，該局各區社會福利服務中心、街友服務委辦單位慈聯基金會的社工人員，每天至少1至2次定點及外展服務為街友量測額溫、噴酒精、發口罩，並發送宣傳小卡，提醒街友發病狀況及防疫配合事項。此外，也勸說街友們配合防疫，盡可能接受前往安置機構或維持2定點移動，不到用餐及夜宿處以外的地方，以減少感染風險。

目前南市列冊街友共計235人，超過半數街友在街頭生活。防疫期間，社會局也針對舉報查訪、會勘、定點外展、例行性關懷訪視及夜訪任務時，皆要求社工需觀察街友是否有發燒、咳嗽或呼吸困難情形，並量測街友體溫、發放口罩，以酒精消毒，詢問其身體狀況。

如果街友有身體不適情形，除由社工協助就醫或轉介採檢外，社會局指派的街友防疫班長，也能即時通報相關單位。送醫街友採檢後若為確診個案，將對有接觸的街友進行全面採檢，並找尋防疫旅館或安置處所進行隔離，原先環境也須進行全面清消工作。

(中時 )